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В Сасове местный житель торговал немаркированными сигаретами
Возбуждено уголовное дело.

В Сасове местный житель торговал немаркированными сигаретами. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального управления мвМВД.

Установлено, что 33-летний местный житель устроил незаконную деятельность по продаже непроверенной табачной продукции. Покупателями являлись жители района и представители малого бизнеса, которые реализовывали товар с признаками контрафакта в своих торговых точках.

Оперативники осмотрели дом мужчины. В гараже было изъято около 3 тысяч пачек сигарет. Согласно исследованию, проведенному специалистами ЭКЦ УМВД, изъятое является продукцией, не маркированной специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством Российской Федерации, общей стоимостью 312 970 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 5 ст. 171.1 УК РФ злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.