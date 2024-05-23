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В Сараях ввели карантин после укуса бешеной собаки своего хозяина
Животное не покидало участок и всегда было на цепи.

В Сараях ввели карантин после укуса бешеной собаки своего хозяина. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на региональное правительство.

Инцидент произошел на улице Калинина. По словам начальника районной ветеринарной станции Алексея Новикова, к ним обратился мужчина и рассказал, что его собака странно стала себя вести. А когда он подошел к ней, укусила.

Специалисты станции порекомендовали пострадавшему обратиться в больницу и последить за своим животным. На следующий день собака умерла. Труп отправили в лабораторию, где подтвердили вирус бешенства.

Со слов хозяина, животное всегда была на цепи. Он предположил, что источником заражения стал еж, который заходил на участок.

В настоящее время улицы Калинина, Кирова, Ломоносова, Горького районного центра объявили угрожающей зоной. Специалисты райветстанции проводят подворовый обход.