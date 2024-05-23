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В Рязанском агроуниверситете открыли новую специализированную аудиторию

22 мая 2024 г. в Рязанском агротехнологическом университете открыли современную специализированную аудиторию «Уралхим и Рязаньагрохим».

В церемонии участвовали ректор университета Александр Шемякин, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина, руководитель управления продаж на сельскохозяйственное направление по России и странам СНГ компании «Уралхим» Роман Вшивков и заместитель генерального директора ООО «Рязаньагрохим» Константин Дрожжин.

«Каждый год, мы стараемся улучшать материально-техническую базу университета совместно с нашими партнерами. В юбилейный для вуза год, благодаря компаниям „Уралхим“ и „Рязаньагрохим“, в вузе станет намного комфортнее учиться будущим агрономам, агроэкологам и студентам других направлений», — отметил ректор университета Александр Шемякин.

Аудиторию полностью отремонтировали и оснастили современными техническими средствами обучения. Участники мероприятия высоко оценили техническую составляющую учебного класса. В новой аудитории уже состоялось первое занятие.

Новое пространство позволяет реализовать в полной мере концепцию практико-ориентированного образования, сформировать у студентов компетенции и навыки, отвечающие наиболее актуальным требованиям динамично меняющегося рынка труда, и обеспечивает возможности создания креативной образовательной среды, командной и проектной работы вне зависимости от направлений и уровней подготовки студентов.