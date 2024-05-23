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В Рязанской области начали рассматривать дело об убийстве в доме «скопинского маньяка»
Отмечается, что состав присяжных заседателей уже набран. Следующее заседание назначили на 31 мая.

В Скопинском районном суде начали рассматривать дело об убийстве, совершенном в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что состав присяжных заседателей уже набран. Следующее заседание назначили на 31 мая.

Напомним, в апреле стало известно, что суд в шестой раз откладывал заседания из-за не сформированной коллегии присяжных.

В августе 2023 года против Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае его вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат дела об убийстве. Позже это решение отменили.