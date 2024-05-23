В Рязани задержали подозреваемого в краже из припаркованной машины

По версии следствия, мужчина украл борсетку с 98 тысячами рублей.

В Рязани задержали подозреваемого в краже из припаркованной машины. Об этом сообщило региональное УМВД.

Уточняется, что 27-летний рязанец припарковал на ночь «Газель» во дворе дома на улице Шевченко. Утром он увидел, что у него пропала борсетка с 98 тысячами рублей.

Сотрудники угрозыска провели оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские получили сведения о причастности к преступлению 27-летнего рязанца.

«Мужчина, ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, редко появлялся по месту прописки, предпочитая проводить время у приятелей. Однако оперативники выяснили местонахождение злоумышленника и задержали его», — написали в публикации.

Специалисты выяснили, что рязанец увидел через стекло «Газели» лежащую барсетку. Он нажал на ручку двери и обнаружил, что она не заперта. Заглянув в кабину, он забрал борсетку. Украденные деньги он потратил в том числе на покупку наркотиков.

Следователем ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.