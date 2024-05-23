В Рязани вручили повестки 10 иностранцам, которые недавно стали гражданами России

Восемь мигрантов заключили контракт о прохождении военной службы.

В Рязани вручили повестки 10 иностранцам, которые недавно стали гражданами России. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что сотрудники военного следственного отдела и работники военкомата провели на пятой базе, в торговых организациях и на стройплощадках рейд.

Десятерых поставили на воинский учет.

Восемь иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы.