В Рязани вручили повестки 10 иностранцам, которые недавно стали гражданами России
Восемь мигрантов заключили контракт о прохождении военной службы.
В Рязани вручили повестки 10 иностранцам, которые недавно стали гражданами России. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что сотрудники военного следственного отдела и работники военкомата провели на пятой базе, в торговых организациях и на стройплощадках рейд.
Десятерых поставили на воинский учет.
Восемь иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы.