В Рязани провели процедуру выдворения и депортации семерых иностранцев

Последнее время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

В Рязани провели процедуру выдворения и депортации семерых иностранцев. Об этом сообщило региональное УМВД.

Последнее время они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Шесть уроженцев стран ближнего зарубежья совершили административные правонарушения, один — уголовные.

Уточняется, что один из иностранцев осужден за кражи и недавно освободился из рязанской исправительной колонии. В его отношении принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации в течение пять лет.

Шесть человек находились в регионе на нелегальном положении. Сотрудники полиции в рамках повседневной работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства выявили, что пять мужчин и одна женщина нарушили правила въезда на территорию РФ. Помимо выдворения из страны, а них наложили административные штрафы.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы организованно выехали в международный аэропорт «Домодедово».