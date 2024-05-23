В Рязани отменили режим ЧС
Он был введен 9 декабря 2022 года после взрыва в доме № 47, корпус 2 на улице Пушкина.
В Рязани 20 мая отменили режим ЧС муниципального характера. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 22 мая.
Режим ЧС объявили 9 декабря 2022 года после взрыва в доме № 47, корпус 2 на улице Пушкина. Его ввели для получения средств на восстановление разрушений. На данный момент аварийно-восстановительные работы на Пушкина официально завершены.
Напомним, в декабре 2022 года в двухэтажке произошел взрыв, в результате чего здание частично обрушилось.
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