В Рязани отменили режим ЧС

Он был введен 9 декабря 2022 года после взрыва в доме № 47, корпус 2 на улице Пушкина.

В Рязани 20 мая отменили режим ЧС муниципального характера. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 22 мая.

Режим ЧС объявили 9 декабря 2022 года после взрыва в доме № 47, корпус 2 на улице Пушкина. Его ввели для получения средств на восстановление разрушений. На данный момент аварийно-восстановительные работы на Пушкина официально завершены.

Напомним, в декабре 2022 года в двухэтажке произошел взрыв, в результате чего здание частично обрушилось.

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