В Рязани обсудили установку терминалов для самостоятельной оплаты проезда

Обсуждение прошло в рамках комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

В Рязани в четверг, 23 мая, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры обсудили установку терминалов для самостоятельной оплаты проезда.

Депутат Татьяна Чинкова заявила, что у водителей на данный момент принцип вождения как у маршрутчиков: люди на ходу заходят и оплачивают проезд.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации Дмитрий Наумов отметил, что во всех автобусах у водителей в кабине стоит терминал для оплаты. На вопрос установки оборудования в салоне общественного транспорта он ответил, что не может ручаться за жителей.

«Рассчитывать на честность наших граждан… Я не могу судить, что все будут оплачивать», — заявил Наумов.

Кроме того, депутат Татьяна Чинкова подняла вопрос нехватки кондукторов и водителей.

Наумов ответил, что для привлечения рабочих планируют создавать общежития.

«Основной показатель [при трудоустройстве] — зарплата. Мы, когда выставляем эти объявления [о наборе рабочих], мы делаем акцент, что у нас обновления подвижного состава, все соцгарантии, но очередь не стоит», — сказал Наумов.