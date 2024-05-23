В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Ростовской области в ДТП с грузовиками погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на пятом километре трассы «Ростов — Волгодонск» днем в четверг, 23 мая.

Водитель мотоцикла Harley Davidson во время обгона грузовика MAN врезался в «КамАЗ», ехавший по встречному направлению. После этого два грузовика столкнулись между собой. MAN перевернулся.

В результате погибли водитель MAN и мотоциклист. Пострадавшего водителя «КамАЗа» госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства случившегося.