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В России начались испытания первого беспилотного трамвая
К 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава оборудуют автоматизированной системой управления.

В России начались испытания первого беспилотного трамвая. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что старт испытаниям дал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, запуск трамвая планируется провести в три этапа.

На первом этапе, который стартовал сегодня, проведут испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий.

После этого система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».

На финальном этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.

К 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава оборудуют автоматизированной системой управления.