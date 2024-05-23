В Подмосковье двое школьников раздели и били девочку электрошокером

В Подмосковье двое школьников раздели и били девочку электрошокером. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Инцидент произошел в Красногорске во вторник, 21 мая, примерно в 21 час.

Мама 13-летней пострадавшей отправила ее выгулять собаку и вернуться домой. Но школьница пошла с подругами гулять в компании старших мальчиков.

В какой-то момент большинство подростков незаметно разошлись и девочка осталась одна в машине ВАЗ-2107 с 15-летним и 16-летним юношами. По словам школьницы, ребята стали к ней приставать. Когда девочка оказала сопротивление один из напавших достал и применил электрошокер.

Мама начала волноваться долгому отсутствию дочери и вместе с ее сестрой отправилась на поиски. Женщины заметили подозрительную «семёрку», заглянули внутрь и увидели заплаканную, раздетую девочку. Родственницы вызволили ее и вызвали полицию.

Подростки попытались скрыться на машине, но их нашли и доставили в отдел. Полиция проводит проверку.