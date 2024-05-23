В Башкирии мужчина выбил подростка с мотоцикла

В Башкирии самокатчик выбил подростка с мотоцикла ударом ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в городе Ишимбай. Мужчина шел по переходу с электросамокатом, на него выскочил 15-летний подросток на мопеде. Согласно источнику, пешеход пнул подростка, а тот вылетел с сиденья мотоцикла.

По словам школьника, после того, как он упал, обидчик нецензурно выразился в его адрес и нанес ему еще один удар ногой по шлему. Также добавляется, что подросток планирует писать заявление в полицию.