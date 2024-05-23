УМВД по Рязанской области ищет свидетелей двух наездов на пешеходов

В них пострадали 49-летняя и 70-летняя женщины соответственно.

УМВД по Рязанской области ищет свидетелей двух наездов на пешеходов. Информация появилась на сайте ведомства.

Первая авария произошла 22 ноября 2023 года, примерно в 17:20, в Рязанском районе, в деревне Семено-Никольское около дома № 9 по улице Вишневой. По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 49-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали.

Второй наезд случился 22 декабря 2023, примерно в 13:47, в Рыбновском районе, на 166 километре М-5 «Урал». По предварительной версии, 51-летний житель Подмосковья на Lada Largus наехал на 70-летнюю жительницу Рыбновского района. Ее доставили в медучреждение с травмами.

«Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией по данным фактам ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 29-72-56», — указано в публикации.