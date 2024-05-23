Суд лишил рязанку водительских прав за угрозу безопасности дорожного движения

Она является подсудимой по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Суд лишил 28-летнюю рязанку водительских прав за угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что местная жительница состоит на учете у врача-нарколога с наличием заболевания.

Кроме того, она является подсудимой по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Эти факторы создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.