Суд лишил рязанку водительских прав за угрозу безопасности дорожного движения
Она является подсудимой по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Суд лишил 28-летнюю рязанку водительских прав за угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что местная жительница состоит на учете у врача-нарколога с наличием заболевания.
Кроме того, она является подсудимой по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Эти факторы создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.