Стало известно о задержании начальника ГУ связи ВС РФ Вадима Шамарина

Стало известно о задержани начальника Главного управления связи Вооружённых cил России — замначальника Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Шамарина Вадима Анатольевича. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, у Шамарина уже прошёл обыск. По его результатам генерал-лейтенанта доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Отмечается, что дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Официальных ситуацию пока не прокомментировали.

Фото: Минобороны России