США могут объявить о выделении доппакета помощи Украине
Размер помощи — 275 миллионов долларов.
В пятницу, 24 мая, США могут объявить о выделении доппакета помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.
По словам собеседников, в пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 105 мм.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень» из-за нехватки снарядов, а на фронте сложилась трудная ситуация.