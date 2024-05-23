США могут объявить о выделении доппакета помощи Украине

Размер помощи — 275 миллионов долларов.

В пятницу, 24 мая, США могут объявить о выделении доппакета помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.

По словам собеседников, в пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 105 мм.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень» из-за нехватки снарядов, а на фронте сложилась трудная ситуация.