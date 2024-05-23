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Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Металлообработка — 2024»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной специализированной выставке «Металлообработка-2024» и продемонстрировал посетителям образцы промышленного сварочного оборудования «Форсаж».

На стенде предприятия экспонировалась линейка серийно выпускаемых сварочных инверторов. Это аппараты для ручной дуговой сварки, универсальные источники для полуавтоматической сварки, механизмы подачи проволоки, мощное профессиональное оборудование для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током, а также пульт дистанционного управления.

«Ежегодно участвуя в специализированной выставке „Металлообработка“, мы получаем возможность повышения объемов наших продаж за счет демонстрации производимой продукции и прямого контакта со специалистами в сварочной отрасли России, заинтересованными в приобретении качественного оборудования. Кроме того, изучаем потребительский спрос, действующую стоимость товаров и услуг на рынке сварочной техники. Проведя анализ полученной информации, можно внести корректировку в маркетинговую политику предприятия», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Международная специализированная выставка «Металлообработка» — ежегодное ключевое мероприятие в области металлообработки и станкостроения. Сварка и родственные технологии — один из разделов обширной тематики выставки. Участники выставки — ведущие производители современного металлообрабатывающего оборудования, инструмента и технологий, оборудования для обработки и резки металлов.