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Рязанские полицейские раскрыли кражу из компьютерного клуба
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу из компьютерного клуба. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница заведения и сообщила, что из кассы пропали 8 500₽.

Оперативники опросили персонал. Выяснилось, что в рабочее время администратор клуба периодически отходила от кассы, чтобы ответить на вопросы посетителей. В день деньги были закрыты, но ключ остался в замке. Этим воспользовался злоумышленник.

Выяснилось, что один из посетителей прервал увлеченную игру и неожиданно быстро вышел. По приметам была сформирована ориентировка на розыск.

Вскоре наряд ППС заметил на Касимовском шоссе мужчину, похожего на описанного. Патрульные остановили его и выяснили, что 24-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Ранее его уже осудили за кражу и наркопреступление.

По предварительной информации, мужчина заглянул в компьютерный клуб. Во время игры он заметил, что администратор отходит от кассы, при этом ключ остается в замке купюроприемника. Воспользовавшись моментом, злоумышленник забрал выручку и скрылся.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.