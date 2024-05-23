Рязанские полицейские раскрыли кражу из компьютерного клуба. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В правоохранительные органы обратилась сотрудница заведения и сообщила, что из кассы пропали 8 500₽.
Оперативники опросили персонал. Выяснилось, что в рабочее время администратор клуба периодически отходила от кассы, чтобы ответить на вопросы посетителей. В день деньги были закрыты, но ключ остался в замке. Этим воспользовался злоумышленник.
Выяснилось, что один из посетителей прервал увлеченную игру и неожиданно быстро вышел. По приметам была сформирована ориентировка на розыск.
Вскоре наряд ППС заметил на Касимовском шоссе мужчину, похожего на описанного. Патрульные остановили его и выяснили, что 24-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Ранее его уже осудили за кражу и наркопреступление.
По предварительной информации, мужчина заглянул в компьютерный клуб. Во время игры он заметил, что администратор отходит от кассы, при этом ключ остается в замке купюроприемника. Воспользовавшись моментом, злоумышленник забрал выручку и скрылся.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.