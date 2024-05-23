Рязанская мэрия рассмотрела возможность маркировки бездомных собак чипами с геолокацией

Информацию в четверг, 23 мая, предоставил начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов.

Рязанская мэрия рассмотрела возможность маркировки бездомных собак чипами с геолокацией. Соответствующую информацию в четверг, 23 мая, предоставил начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов на комитете по градостроительной деятельности.

Как отметил чиновник, GPS-трекеры с целью отслеживания агрессивных собак нужно регулярно заряжать. Если модель с сим-картой сотового оператора, то один раз в неделю, а если модель со спутниковой связью — раз в сутки.

«Все GPS-трекеры предназначены для крепления на ошейник. Учитывая изложенное, использовать чипы для отслеживания животных без владельцев технически не представляется возможным. Кроме того, стоимость одного трекера без ошейника составляет более шести тысяч рублей для моделей с сим-картой без стоимости услуг оператора и 103 тысячи рублей для моделей со спутниковой связью», — рассказал Ковшов.

Также чиновник добавил, что количество обращений на отлов собак в первом квартале 2024 года уменьшилось на 88 и 34 в Московском и Советском районах и увеличилось на 53 и 65 в Железнодорожном и Октябрьском районах соответственно по сравнению с данными за 2023 год.

Напомним, в апреле депутаты предложили маркировать бездомных собак чипами с геолокацией.