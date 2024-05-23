Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейд «Автобус»

Инспекторы проверят соблюдение ПДД на пассажирском транспорте.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейд «Автобус». Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Такие мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — говорится в сообщении.

Инспекторы напоминают водителям общественного транспорта: будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, соблюдайте безопасную дистанцию, а также разумно выбирайте скоростной режим. Не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт.