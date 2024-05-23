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«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения центральной части города

«Рязаньгоргаз» завершил работы по реконструкции трех отрезков газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 770 м в Советском и Железнодорожном районах Рязани.

Участки изношенных стальных газопроводов заменены на долговечные полиэтиленовые трубы. Выполненные работы существенно повысили надежность газоснабжения потребителей центральной части Рязани.

Все работы выполнены методом горизонтально-направленного бурения, что позволило минимизировать возможные неудобства для жителей города. С учетом интенсивности транспортного потока реконструкция проводились без полного ограничения движения транспорта.

«Газораспределительной системе Рязани в этом году исполняется 70 лет. На протяжении последних десятилетий мы ведем ее плановую модернизацию, чтобы обеспечивать надежность газоснабжения наших потребителей», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка.

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.