Рязанцы тратят 1 030 рублей в месяц на походы в кафе и рестораны

Общая выручка заведений региона за год составила более 13 миллиардов рублей.

Рязанцы тратят 1 030 рублей в месяц на походы в кафе, бары и рестораны. Это на 9% больше, чем в 2023 году, написал Рязаньстат.

В регионе работают 689 заведений общепита. Одновременно они могут принять 13 400 посетителей. В городах работает 401 предприятие, еще 288 — на селе.

Выручка заведений в 2023 году составила 13,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом оборот вырос на 3,6%.