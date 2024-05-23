Рязанцам назвали самый популярный и простой способ для путешествий по России

Рязанцам назвали самый популярный и простой способ для путешествий по России. Удобнее всего добраться в нужную точку на попутке. Чтобы не стоять на дороге и не выяснять детали с водителем, можно воспользоваться информационным сервисом Едем.рф.

Путешествие на одном частном автомобиле с несколькими пассажирами получило название «карпулинг».

Платформа также позволяет купить билет на автобус по выгодной цене, арендовать автомобиль для поездок и воспользоваться услугами грузоперевозок.

Подробнее о возможностях сервиса читайте в разделе «Публикации»