Рязанцам напомнили методы борьбы с борщевиком

Собственники участков обязаны уничтожать растение самостоятельно.

Рязанцам напомнили методы борьбы с борщевиком. Памятку в четверг, 23 мая, разместили в Telegram-канале «Рязанская область».

Борщевик Сосновского — это растение похожее на огромный укроп (может вырасти до 3 м). У него толстый стебель, листья с острыми краями, а в июне-июле распускаются крупные зонтики из белых цветов.

Если вы прикоснулись к ядовитому растению необходимо спрятать поражённый участок кожи от солнца. Затем в тёмном месте тщательно промыть его водой с мылом. Обязательно не менее двух суток избегать прямых солнечных лучей.

Если вы обнаружили опасное растение, нужно сообщить об этом в местную администрацию. Если сорняк вырос на приусадебном участке или в огороде, то ответственность лежит на собственнике этой территории.

Наиболее эффективный способ борьбы с борщевиком — сочетание механического и химического методов. Механический метод — проведение постоянного и регулярного скашивания растения. Химический метод основан на применении гербицидов.