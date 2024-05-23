Рязанца отправили в колонию за убийство сына

Ему назначили 9 лет лишения свободы.

Рязанца отправили в колонию за убийство сына. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило СУ СКР по региону.

Установлено, что 29 декабря 2023 года между родственниками произошел бытовой конфликт, в ходе которого пьяный обвиняемый нанес сыну удар ножом в живот. От полученного ранения мужчина, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней скончался в больнице.

Жителя областного центра 1969 года рождения признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.