Россиянкам хотят выплачивать по 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет

Законопроект внесет группа депутатов от ЛДПР.

Россиянкам хотят выплачивать по 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило ТАСС.

Инициативу разработала группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от материального положения. Размер указанного пособия предлагается 200 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что выплату молодая мама сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.

По мнению авторов, в России за последние 10 лет «значительно снизилась рождаемость». Они утверждают, что эта тенденция «может привести к демографической катастрофе».

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах», — отмечают депутаты.

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях.

«Там, где женщины рожают до 25 лет или, возможно, готовы родить до 25 лет. Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. И сумма в 200 тыс. рублей может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов», — сказал Леонов.

Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.