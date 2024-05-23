Россиян предупредили о новом виде мошенничества в период ЕГЭ

Отмечается, что в сети появилось много групп и аккаунтов по продаже вариантов экзамена.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в период ЕГЭ. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что в сети появилось много групп и аккаунтов по продаже вариантов экзамена.

Это новая уловка мошенников. Злоумышленники после получения оплаты перестанут выходить на связь или пришлют сомнительные файлы.

По данным издания, утечка вариантов ЕГЭ невозможна.