Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
16°
Птн, 24
16°
Сбт, 25
19°
ЦБ USD 90.25 0.06 24/05
ЦБ EUR 97.88 -0.02 24/05
Нал. USD 86.20 / 99.00 23/05 18:35
Нал. EUR 93.80 / 115.00 23/05 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
12 часов назад
740
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
10 417
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
2 872
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
13 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в период ЕГЭ
Отмечается, что в сети появилось много групп и аккаунтов по продаже вариантов экзамена.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в период ЕГЭ. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что в сети появилось много групп и аккаунтов по продаже вариантов экзамена.

Это новая уловка мошенников. Злоумышленники после получения оплаты перестанут выходить на связь или пришлют сомнительные файлы.

По данным издания, утечка вариантов ЕГЭ невозможна.