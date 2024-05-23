Работники отрасли здравоохранения встретились на профсоюзном молодежном слете в Рязани

В четверг, 23 мая, состоялся молодежный слет работников отрасли здравоохранения Рязанской области. Организатором его стала Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ .

Встреча стала источником новых знаний, опыта и вдохновения для участников, а также позволила сплотить их вокруг общей целей — наработки надпрофессиональных навыков и приобретения умения работать с современными коммуникативными инструментами.

Особое внимание на слете уделили развитию лидерских и коммуникативных навыков, формированию командного духа и сплоченности.

В программе использовались новейшие психолого-игровые наработки, целью которых стало понимание того, как важно говорить «на одном языке», глубоко понимать друг друга и быть полезным коллективу.

Молодежный слет нес еще одну важную функцию: дать профактиву дополнительные инструменты профсоюзной работы. Поскольку аудитория состояла из активистов, ответственных за информационную работу и работу с молодежью в первичных профсоюзных организациях, специалисты областной организации раскрыли для них тему «Искусственный интеллект на службе Профсоюза» — востребованное сегодня умение работе с нейросетями.

В рамках слета участники смогли обменяться опытом, принять участие в тренингах, презентовать свои разработки в рамках приобретенных умений, обсудить актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются специалисты отрасли здравоохранения, а также укрепить дружеские и профессиональные связи.

Мероприятие стало не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и местом, где формируются новые идеи и перспективы развития Профсоюза. В областной организации уверены, что участие в подобных мероприятиях способствует профессиональному росту и обогащению опыта, а также созданию дружественной и поддерживающей атмосферы в медицинском сообществе. Это важное событие проложит путь к новым достижениям в сфере здравоохранения и поможет молодым специалистам реализовать свой потенциал для блага общества.