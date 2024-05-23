Рабочая группа по СВО предложила новые гарантии для участников спецоперации

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту. В нем предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», — написал он в своем Telegram-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. В настоящее время «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП.

«Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов», — подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.

«Многие из них считаются покинувшими службу из-за „общего заболевания“. Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот», — пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, необходимо проработать возможность предоставления статуса «Ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или России.

Также рабочая группа предлагает предусмотреть упрощенную процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий и госнаграды России и включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.

Направлен законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ — обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчетах страховки при оформлении кредитов.