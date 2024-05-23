Путин подписал указ о компенсации ущерба при конфискации российских активов в США

Документ опубликован на портале правовых актов.

Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба при конфискации российских активов в США. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ опубликован на портале правовых актов.

«Российский правообладатель впрве хобратиться в суд в соответствии правилами подсудности с заявлением об аустановлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба», — уточняется в указе. В заявлении необходимо привести оценку ущербу. В качестве правообладателей могут выступать Российская Федерация или Центробанк.

Для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю.

Правительство должно в течение четырех месяцев внести поправки, необходимые для исполнения указа.