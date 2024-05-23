Прокуратура внесла представление начальнику главархитектуры Рязанской области

Роман Шашкин привлечен к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Прокуратура внесла представление начальнику главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Установлено, что в нарушение требований закона глава ведомства Роман Шашкин не помогал гражданским служащим в оформлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с этим не были представлены представлены полные сведения о банковских счетах и участии в юридических лицах.

Начальнику ГУ архитектуры и градостроительства внесено представление. Нарушения устранены, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.