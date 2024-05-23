После обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали два пожилых человека

Трагедия случилась в селе Новая Таволжанка.

После обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали два пожилых человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел в селе Новая Таволжанка.

По данным губернатора, у пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Его доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

На четырех улицах села в 14 домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается — информация по разрушениям уточняется, сказал Гладков.