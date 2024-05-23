На Украине допустили потерю территорий ряди прекращения конфликта

Все подобные конфликты завершаются мирными переговорами и заключением соглашения.

На Украине допустили потерю территорий ряди прекращения конфликта и заключения мира с Россией. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин готов признать, что Киев уступит часть территорий, как в свое время сделала Финляндия во время конфликта с СССР.

По его словам, все подобные конфликты завершаются мирными переговорами и заключением соглашения.