На Украине допустили потерю территорий ряди прекращения конфликта
Все подобные конфликты завершаются мирными переговорами и заключением соглашения.
На Украине допустили потерю территорий ряди прекращения конфликта и заключения мира с Россией. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на телеканал ABC.
Отмечается, что командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин готов признать, что Киев уступит часть территорий, как в свое время сделала Финляндия во время конфликта с СССР.
По его словам, все подобные конфликты завершаются мирными переговорами и заключением соглашения.