На российских пляжах температура воды впервые достигла отметки +20 градусов

Показатель был достигнут в Азовском море.

На российских пляжах температура воды впервые достигла отметки +20 градусов. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале со ссылкой на краснодарский ЦГМС.

22 мая наивысший показатель был впервые достигнут в этом сезоне в Азовском море. Столбики термометров в Черном море показали +19 градусов.

Также синоптик предположил, что в Сочи при благоприятных погодных условиях, температура главного водоема достигнет +24.