МТС пригласил рязанские вузы и организации на бесплатные вебинары о технологиях

Цифровая экосистема МТС до конца мая проведет несколько вебинаров для организаций и учебных заведений Рязанской области. Руководителям и специалистам презентуют современные технологии для развития своих проектов и бизнеса. Вебинары пройдут бесплатно, по предварительной регистрации.

28 мая в 13:00 пройдет мероприятие « Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях ». Этот вебинар подойдет руководителям отделов по информатизации. Участникам расскажут о способах взаимодействия по API, как сделать онлайн-обучение качественным, как привлекать новых студентов и монетизировать знания.

30 мая в 13:00 состоится вебинар на тему « Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн‑встреч и совещаний ». Участникам расскажут, как обеспечить безопасность данных с помощью отечественного ПО, проводить встречи через мобильное приложение в режиме онлайн, как перевести все онлайн взаимодействия на единую платформу и организовать связь с коллегами из разных регионов.

31 мая в 13:00 пройдет онлайн-встреча « Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО », где эксперты поделятся опытом, как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, собирать до 5 000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятии. Расскажут, как создавать онлайн-курсы и тренинги для сотрудников в удобном формате и включать в них любой контент — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы. Полезно будет для HR-менеджеров и директорам корпоративных университетов.

«Современные процессы в компаниях и конкуренция на рынке требуют самого оперативного реагирования на ситуации, аналитики и обучения персонала. Многие уже не нуждаются в офлайне и проводят встречи прямо с рабочего места. Особенно это актуально для тех, кто имеет филиальную сеть или вынесенные участки работы. Цифровые коммуникационные платформы экономят средства на командировки, рабочее время и позволяют по времени опережать конкурентов. Вместе с облачными хранилищами это позволяет экономить и действовать оперативно. Эксперты на наших вебинарах делятся реально работающими кейсами совершенно бесплатно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.