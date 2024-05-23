МТС пригласил рязанские вузы и организации на бесплатные вебинары о технологиях
Цифровая экосистема МТС до конца мая проведет несколько вебинаров для организаций и учебных заведений Рязанской области. Руководителям и специалистам презентуют современные технологии для развития своих проектов и бизнеса. Вебинары пройдут бесплатно, по предварительной регистрации.
31 мая в 13:00 пройдет онлайн-встреча «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО», где эксперты поделятся опытом, как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, собирать до 5 000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятии. Расскажут, как создавать онлайн-курсы и тренинги для сотрудников в удобном формате и включать в них любой контент — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы. Полезно будет для HR-менеджеров и директорам корпоративных университетов.
«Современные процессы в компаниях и конкуренция на рынке требуют самого оперативного реагирования на ситуации, аналитики и обучения персонала. Многие уже не нуждаются в офлайне и проводят встречи прямо с рабочего места. Особенно это актуально для тех, кто имеет филиальную сеть или вынесенные участки работы. Цифровые коммуникационные платформы экономят средства на командировки, рабочее время и позволяют по времени опережать конкурентов. Вместе с облачными хранилищами это позволяет экономить и действовать оперативно. Эксперты на наших вебинарах делятся реально работающими кейсами совершенно бесплатно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
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