МСП в сфере туризма привлекут дополнительно 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Около 30 млрд рублей смогут привлечь малые и средние предприятия, работающие в туриндустрии. Это станет возможным благодаря запуску специального механизма «зонтичных» поручительств, сообщил во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Для стимулирования индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов мы запустили отдельный лимит зонтичных механизмов, для того, чтобы предприниматели смогли до конца года получить 30 млрд рублей», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Корпорации МСП, в рамках данного приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.

Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий.

«Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении. И по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — сказал он.

Напомним, «зонтичный» механизм предоставления поручительств запустили по поручению президента Владимира Путина в 2021 году. Реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует заместитель председателя правительства России Александр Новак.