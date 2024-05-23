Касимовские полицейские поймали иностранца с фальшивыми документами

Возбуждено уголовное дело.

Касимовские полицейские поймали иностранца с фальшивыми документами. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время рейдов в сфере соблюдения миграционного законодательства участковый при проверке 27-летнего гражданина одной из стран Закавказья усомнился, что мужчина предъявил ему подлинные документы.

Бумаги были направлены на экспертизу. Исследованием подтверждено, что бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта, оттиски штампов пересечения государственной границы, которые размещены в паспорте гражданина, — поддельные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».