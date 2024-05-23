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Для разанских школьников стартовал основной период сдачи ЕГЭ
23 мая в регионе проходят первые экзамены.

Для разанских школьников стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил сайт газеты «Рязанские ведомости».

В первый день, 23 мая одиннадцатиклассники сдали экзамены по химии, литературе и географии. Для этого были предусмотрены 13 пунктов. В них работало видеонаблюдение и система подавления сигналов сотовой связи. За прозрачностью процедуры следили общественные наблюдатели. ЕГЭ по географии и литературе длились три часа, по химии — 3,5 часа.

Основной период продлится до 11 июня, а до 21 июня предусмотрены резервные дни.

Следующий экзамен, по русскому языку, пройдет 28 мая.