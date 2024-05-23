Аналитика МТС RED: в Рязанской области около половины атак на предприятия совершается в нерабочее время

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время компаний.

С начала 2024 года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 000 атак на российские промышленные компании. Из них около 15% имели статус критически значимых, то есть, по оценке предприятий, могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или повлечь серьезный финансовый ущерб. Ежедневно промышленность сталкивалась в среднем примерно со 160 инцидентами кибербезопасности, в том числе 24 критическими.

В МТС RED отмечают, что почти половина (45%) всех атак на промышленность пришлась на выходные и праздничные дни или часы, которые традиционно являются нерабочими — с 19:00 до 09:00. При этом доля критических инцидентов в ночное время заметно возрастала: с 12% в рабочие часы компаний до 25% - в ночные.

Основным вектором угроз стал обход средств защиты — с попытками таких атак промышленность сталкивалась в 34% случаев. На втором месте оказались потенциально вредоносные действия сотрудников. В 11% это были нелегитимные действия администраторов, в 6% - нарушения политик информационной безопасности со стороны пользователей. Кроме того, МТС RED SOC предотвратил около 1150 случаев инсайдерских действий сотрудников, грозивших утечкой конфиденциальной корпоративной информации.

Попытки заражения промышленных компаний вредоносным ПО (ВПО) составили 4% от общего объема атак на отрасль, однако совокупно на промышленность пришлось около 20% от общего объема инцидентов данного типа. Ранее аналитики МТС RED SOC сообщали о том, что промышленность чаще обычного атакуют троянами (61%). При этом трояны и черви, используемые для атак на промышленность, чаще, чем в других отраслях, имеют функциональность кражи учетных данных и шпионажа (38%) или шифрования данных (19%).

«Промышленная отрасль Рязанской области может подвергаться серьёзным атакам хакеров, результаты могут оказаться весьма плачевными как для самих компаний, так и для всего региона. Сегодня злоумышленники стараются действовать ещё более незаметно, разрабатывают всё новые сценарии и методы атак. Поэтому постоянный и непрерывный мониторинг киберугроз в компаниях становится уже обязательной частью их защиты. Также необходимо регулярное повышение качества знаний сотрудников, как предотвращать киберугрозы», — прокомментировал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.