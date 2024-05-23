А что в кино? «Майор Гром: Игра», «Нелюбимка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Майор Гром: Игра» — продолжение российского супергеройского фильма, основанного на серии комиксов про майора полиции.

«Нелюбимка» — документальный фильм о группе NILETTO.

«Мечта с подвохом» — американская комедия с Питером Динклэйджем в главной роли.

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