Wi-Fi на борту российских самолетов станет общедоступным к 2028 году

Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет общедоступным к 2028 году. Слова главы Минцифры РФ Максута Шадаева приводит URA.ru .

«Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года», — приводит слова Шадаева пресс-служба Министерства. Он отметит, что это случится после запуска спутникового кластера, который, по его мнению, будет завершен к указанному сроку.

Шадаев также сообщил, что первый кластер космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернета должен быть запущен к 2026 году. По планам, к 2030 году на низкой орбите будет запущено 737 спутников связи, обеспечивающих интернет-покрытие, заключил Шадаев.