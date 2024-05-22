Владельцев земельных участков обяжут использовать их в течение трех лет

Законопроект одобрила правительственная комиссия.

Владельцев земельных участков обяжут использовать их по аналогии с участками сельхозназначения. Законопроект одобрила правительственная комиссия, пишут « Ведомости ».

«Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет. Правительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения», — указало издание. Закон направлен на повышение эффективности использования земель.

Изменения внесут в Земельный закон и закон о ведении садоводства и огородничества для личных нужд. Под освоением участка будут пониматься мероприятия по приведению его в пригодное состояние. Перечень мероприятий подготовят до 15 января 2025 года. Правительство установит признаки неосвоения земель. В случае принятия закона поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года. Если разрешенный вид деятельности на участке не осуществляется, то это станет поводом для изъятия, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева.