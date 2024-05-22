В Запорожской области дети, оставшиеся без присмотра, выпали из окна

В Запорожской области мать оставила детей с малознакомыми людьми, через несколько часов они выпали с пятого этажа. Об этом сообщили « Известия ».

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая, на улице Софийской в Бердянске.

Случайные люди на улице услышали плач детей. «Трехлетний мальчик и годовалая девочка с различными травмами были обнаружены без верхней одежды около одного из подъездов жилого дома», — рассказал собеседник издания. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Проведенная проверка показала, что 62-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые должны были присматривать за детьми, были пьяны.