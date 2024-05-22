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В WhatsApp* появится функция, обнуляющая количество непрочитанных сообщений
Опция находится в стадии разработки.

В мессенджере WhatsApp* появится функция, позволяющая обнулить количество непрочитанных сообщений. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp вндеряет опцию сброса счетчика непрочитанных сообщений при открытии приложения. «Включив эту опцию, пользователи смогут автоматически сбрасывать уведомления о непрочитанных сообщениях», — говорится в статье.

По мнению специалистов, функция полезна для получающих большой объем сообщений из групповых чатов. «Это позволит им расставлять приоритеты в новых уведомлениях», — отмечается в материале.

Сейчас функция находится в стадии разработки. Опция будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе iOS.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной