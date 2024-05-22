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В Уфе экс-полицейский удерживал пенсионерку в квартире и украл у нее деньги

В Уфе экс-полицейский удерживал пенсионерку в квартире и украл у нее деньги. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал «Baza».

В 2019 году у 70-летней женщины пропал сын. Она написала заявление в полицию, начались поиски, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Дело расследовал сотрудник МВД Александр Ганеев. Спустя полгода пропавшего нашли мёртвым в лесу — оказалось, что он замёрз. Глава семейства не смог пережить утрату и скончался. Пенсионерка осталась одна.

Спустя три года к ней пришёл тот самый сотрудник полиции Ганеев. Он рассказал, что за женщиной следят и готовят покушение, пообещал помощь. Аферист тайно вывез женщину на якобы оперативную квартиру, надел на нее GPS-модуль и держал взаперти под своим контролем. Он запретил пенсионерке с кем-либо общаться и забрал телефон. Продукты и необходимые лекарства привозил лично.

Ганеев испугал свою заложницу тем, что заказчик якобы потребовал бы с неё 15 млн рублей, поэтому, чтобы поймать его с поличным, срочно нужно достать эту сумму. Полицейский уговорил женщину оформить на себя кредиты и заложить имущество: трёхкомнатную квартиру, частный дом и машину. Также потерпевшая взяла деньги в долг у знакомых и племянника. Общую сумму, которую удалось собрать, — почти 15 млн рублей — она передала злоумышленнику. Также со слов пенсионерки, он вынес из её квартиры весь алкоголь, золото и килограмм креветок.

С февраля по май уфимка жила в «оперативной квартире». 5 мая Ганеев перестал выходить на связь. Пенсионерка решилась выйти на свободу, пошла домой и рассказала о покушении и спасении соседям. Они обратились в МВД, где узнали, что полицейский сидит в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.

Женщину признали потерпевшей. Бывший полицейский, по предварительным данным, пошёл на сделку со следствием.