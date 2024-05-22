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В США призвали разрешить ВСУ наносить удары по России
Группа конгрессменов направила обращение к министру оборону Ллойду Остину.

Группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала разрешить украинской армиии использовать американское оружие для ударов по России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

Обращение направлено к министру обороны Ллойду Остину.

По мнению конгрессменов, американское правительство должно разрешить командованию ВСУ проводить весь «спектр необходимых операций». В публикации указывают, что чиновники считают, что Белому дому и Пентагону необходимо перестать сковывать своими запретами активные действия украинских войск, а ВСУ должны иметь возможность наносить удары по стратегическим объектам, находящимся на территории России.