В Скопинском районе задержали распространителя порнографии

Возбуждено уголовное дело.

В Скопинском районе полицейские задержали распространителя порнографии. Об этом сообщило региональное УМВД.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в специально созданной группе с ограниченным доступом размещал порнографические фотографии и видеоролики. Отмечается, что в ряде сцен он принимал участие.

Мужчину задержали. При обследовании у него изъяли электронные носители с соответствующим контентом.

Возбуждено уголовное дело.