В Скопинском районе задержали распространителя порнографии
Возбуждено уголовное дело.
В Скопинском районе полицейские задержали распространителя порнографии. Об этом сообщило региональное УМВД.
Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в специально созданной группе с ограниченным доступом размещал порнографические фотографии и видеоролики. Отмечается, что в ряде сцен он принимал участие.
Мужчину задержали. При обследовании у него изъяли электронные носители с соответствующим контентом.
Возбуждено уголовное дело.