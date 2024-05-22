В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку и увезли ее на машине в сторону Москвы. Об этом в среду, 22 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Колпино на Октябрьской улице. В полицию обратилась мать пропавшей. По словам женщины, дочь вышла из дома днем 21 мая, а вечером позвонила и сообщила, что ее похитили.

«Девушка объяснила, что неизвестные напали на нее у торгового центра „Ока“, посадили в черный автомобиль и увезли по трассе М-11», — уточнил собеседник канала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.