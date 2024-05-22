В Рязанской области задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру

Инцидент произошел в Новомичуринске.

В Новомичуринске задержали мужчину за угрозу убийством кассиру. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что его сожительнице угрожал неизвестный. Участковые прибыли на место и нейтрализовали ситуацию. Злоумышленника препроводили в отдел полиции, нож изъяли.

По предварительной информации, 48-летний мужчина совершал покупки в продуктовом магазине. 50-летняя кассир сделала замечание пьяному покупателю из-за его внешнего вида. Мужчина оскорбился, однако сразу ничего не ответил. Вернувшись домой, житель Новомичуринска не успокоился и решил ответить обидчице. Он пришел в магазин, достал нож и, замахиваясь, начал угрожать кассиру убийством. В это время в помещении был сожитель женщины. Опасаясь за ее жизнь, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.